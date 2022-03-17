Güney Kore rekor vakalara rağmen pandemi kısıtlamalarını...

Güney Kore Perşembe günü rekor 621.328 yeni günlük Covid-19 vakası ve günlük rekor 429 ölüm bildirdi. Ülke Covid kısıtlamalarını sona erdirmeye hazırlanıyor.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı, son derece bulaşıcı omikron varyantının rekor enfeksiyon dalgasını tetiklediğini, buna rağmen çok az kişinin ciddi sağlık sonuçlarından korktuğunu söyledi.

Yüksek rakamlara rağmen, hükümet önümüzdeki günlerde ve haftalarda neredeyse tüm sosyal mesafe kısıtlamalarını kaldırma planlarını yeniden gözden geçirmeye dair hiçbir işaret göstermiyor ve kamuoyu bu hamleleri destekliyor gibi görünüyor. Restoranlarda sokağa çıkma yasağını saat 23:00'e kadar geri çekti, aşı geçişlerini uygulamayı durdurdu ve denizaşırı ülkelerden gelen aşılı yolcular için karantinayı kaldırmayı planlıyor.

Özel toplantılarda mevcut altı kişilik bir sınır gibi ilave tedbirlerin hafifletilip hafifletilmeyeceğine dair kararın Cuma günü erken bir tarihte verilmesi bekleniyor. Güney Kore ayrıca tüm halka açık kapalı ve açık alanlarda maske takmayı zorunlu kılıyor.

Uzmanlar, Güney Kore'nin Hong Kong gibi yerlerde ortaya çıkan krizi büyük ölçüde yaygın aşılama yoluyla ölümleri ve ciddi vakaları sınırlayarak önlediğini söyledi.