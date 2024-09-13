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Dünya Güney Kore ordusundan, Çin mallarına karşı hamle!
Dünya

Güney Kore ordusundan, Çin mallarına karşı hamle!

Yeniakit Publisher
2024-09-13 14:52:00 -
Güney Kore ordusundan, Çin mallarına karşı hamle!

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore sınırına yakın üsler de dahil çeşitli askeri tesislere yerleştirilen 1300'den fazla gözetleme kamerasını Çin yapımı olduğunun fark edilmesinin ardından kaldırdı.

Yonhap'ın haberine göre, ismi açıklanmayan askeri yetkili, temmuz ayı sonlarında askeri ve istihbarat yetkilileri tarafından yürütülen incelemelerde Güney Koreli şirketten tedarik edilen gözetleme kameralarının Çin'de üretildiğinin belirlendiğini bildirdi.

Yetkili, "Kameraların Çin sunucusuna bağlanarak kaydedilen görüntüleri harici olarak iletebilecek şekilde tasarlandığı tespit edildi ancak hiçbir veri sızdırılmamıştır." ifadesini kullandı.

Güvenlik endişesi nedeniyle 1300'den fazla Çin yapımı gözetleme kamerasının kaldırıldığı bilgisini paylaşan yetkili, bunların yerli yapım ekipmanlarla değiştirildiğine işaret etti.

Yetkili, güvenlik kameralarının Kuzey Kore sınırını izlemek amacıyla değil askeri eğitim alanları ve üs çitleri için kullanıldığına dikkati çekerek tedarikçi firmanın ekipmanların menşe ülkesini gizlediğinden şüphelenildiğini ve ordunun bu şirkete karşı yasal işlem başlatmayı değerlendirdiğini bildirdi.

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