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Dünya Güney Kore, Kuzey'in iki seyir füzesi test ettiğini açıkladı
Dünya

Güney Kore, Kuzey'in iki seyir füzesi test ettiğini açıkladı

Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin iki seyir füzesi test ettiğini ve testlerin son bir ayda yapılan 5'inci füze denemesi olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 12:07:00 -
Güney Kore, Kuzey'in iki seyir füzesi test ettiğini açıkladı

İsminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, Güney Koreli ve ABD'li istihbarat yetkililerinin füze testlerini incelediklerini belirtti.

Testlerin iç bölgede yapıldığını aktaran isminin açıklanmasını istemeyen başka bir askeri yetkili ise testin yapıldığı bölgeye dair detay paylaşmadı.

Seul'deki Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesinden Profesör Kim Dong-yub, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle diplomasisi sırasında askıya aldığı nükleer füze denemelerine devam edeceğini 20 Ocak'ta duyuran Kuzey Kore'nin yaptığı son testlerin, ilk olarak eylülde test edilen uzun menzilli füzelerin takip testleri olabileceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore, 5 Ocak'ta "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), 12 Ocak'ta ülkede yeni bir hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.

ABD yönetimi, 12 Ocak’ta Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli, bir Rus ve Rusya merkezli bir firmayı yaptırım listesine aldığını bildirmişti.

Kuzey Kore, ABD’nin kararına tepki göstermiş, yaptırım kararlarının ardından tren üzerinden balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore, 17 Ocak'ta gerçekleştirilen denemelerinin "taktik güdümlü füzeleri" olduğunu açıklamıştı.

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