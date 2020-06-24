Güney Kore: Koronavirüs salgınında ikinci dalga başladı
Kore Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, Güney Kore'de koronavirüs vaka sayılarının tekrar yükselişe geçtiğini, salgının ikinci dalgasının yaşandığını ve bunun aylarca devam edebileceğini açıkladı.
Kore Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri Başkanı Jeong Eun-Kyeon, koronavirüs vaka sayılarının tekrar yükselişe geçtiğine dikkat çekerek Güney Kore'de salgının ikinci dalgasının yaşandığını ve bunun aylarca devam edebileceğini açıkladı.
Salgının ilk dalgasının Nisan ayına kadar sürdüğünü belirten Jeong Eun-Kyeon, Mayıs ayından bu yana Güney Kore'nin bazı kesimlerinde yeni vaka gruplarının ortaya çıktığına dikkat çekti. Eun-Kyeon, ülkede salgının ikinci dalgasının yaşandığını ve koronavirüsün aylarca ortadan kaldırılamayabileceğini kaydetti.