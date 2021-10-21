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Dünya Güney Kore ilk yerli roketi ‘Nuri’yi uzaya fırlattı
Dünya

Güney Kore ilk yerli roketi ‘Nuri’yi uzaya fırlattı

Güney Kore yerli üretim ilk roketi "Nuri"yi uzaya fırlattı. Roketin isminin Nuri olması sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 15:19:00 -
Güney Kore ilk yerli roketi ‘Nuri’yi uzaya fırlattı

Yonhap ajansının haberine göre, Nuri ismi verilen roket, başkent Seul'ün yaklaşık 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung bölgesindeki uzay merkezinden yerel saatle 17.00'da fırlatıldı.

Roket, üzerindeki bir buçuk ton yapay uyduyu ise yörüngeye yerleştirmede başarılı olamadı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, roketin hızlı bir şekilde yol aldığını ancak uydunun yörüngeye oturtulamadığını açıkladı.

Moon, "Ne yazık ki hedefimize tam anlamıyla ulaşamadık." ifadesini kullanarak bir sonraki denemenin Mayıs 2022'de yapılacağını söyledi.

Nuri, Korece dünya anlamına geliyor. Roketin, Güney Kore'ye maliyetinin 1,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

200 ton ağırlığı ve 47,2 metre uzunluğundaki rokette 6 motor bulunuyor.

Kore Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI) Nuri roketinin 2027'ye kadar 4 kez daha uzaya fırlatılacağını açıkladı.

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