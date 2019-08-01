0553 313 94 23

Güney Kore, iki ülke arasındaki meselelerin çözümü için Japonya’dan zaman istedi

Japonya’nın Güney Kore’yi favori ticaret partneri statüsünden çıkarmasından bir gün önce Güney Kore Japonya’ya diplomasiye bir zaman tanımasını istedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
Güney Kore, iki ülke arasındaki meselelerin çözümü için Japonya’dan zaman istedi

Japonya’nın Güney Kore’yi favori ticaret partneri statüsünden çıkarmasından bir gün önce Güney Kore Japonya’ya diplomasiye bir zaman tanımasını istedi. İki ülke arasındaki tarihi anlaşmazlıkların tırmanması üzerine Japonya Güney Kore’ye ileri teknoloji ürünleri satışını durdurmuştu.


Japonya’nın Güney Kore’yi minimum ticaret kısıtlanan ülkeler listesinden düşürmesi durumunda,Güney Kore bunun ikili güvenlik ilişkileri dahil çok büyük yansımaları olacağı konusunda uyarıda bulundu.


Japonya’nın Kore yarımadasını 1910 ile 1945 arasındaki işgali sırasında Korelileri zorunlu çalıştırması ve kadınları seks kölesi olarak kullanmasının tazmini konusundaki anlaşmazlıklar1965 yılında kısmen çözülmüştü. Ancak Güney Kore vatandaşlarının mağduriyetini gidermek için yeniden davalar açması üzerine Güney Kore hükümeti işgal zamanındaki mağdurların tazmini Japonya’dan ortak bir örgüt kurma istedi. Japonya’nın o meselenin 1965 anlaşmasıyla bittiğini söylemesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler en kötü seviyeyi gördü. Japonya, Güney Kore’ye ileri teknoloji ürünleri ihracatını durdurdu. Güney Kore halkı Japon ürünlerini boykot gösterileri yaptı.


Güney Kore Japonya’dan kendisini favori ticaret partnerleri listesinde tutmasını istiyor.


Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Taylan’ın Bangkok şehrinde Güney Asya konferansı sırasında Japon mevkidaşı ile görüştü. İki ülke dışişleri bakanını bu görüşmesi Japonya’nın hassas konuları idare etmekle yetersiz olmakla suçladığı Güney Kore’ye ileri teknoloji ihracatını durdurmasının ardından yapılan ilk üst seviye görüşme oldu.


Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha’nın Japonya’nın tutumunda en ufak bir değişiklik olmadığını söyledi.


Japonya’nın Güney Kore’yi favori ticaret anlaşmasından Cuma günü çıkarmasının beklendiği kaydedildi. Kang Kyung-Wha, Japon Dışişleri Bakanı Taro Kono’yu bu süreci durdurmasını isteyerek aksi takdirdi karşı tedbirler almak zorunda kalacaklarını söyledi.


Güney Koreli yetkiler, Japonya ile ilişkilerin daha da gerilmesi halinde istihbarat paylaşımı konusunu yeniden düşünecekleri konusunda Japonya’yı uyardı.


Güney Kore ile Japonya arasında her sene Ağustos ayında otomatik olarak yenilenen, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve füze tehditlerine karşı yapılan ikili ‘Genel Güvenlik Enformasyon Anlaşması bulunuyor.


Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang gazetecilere yaptığı basın açıklamasında, “Japonya’nın ticari kısıtlamaların güvenlik sebebiyle yapıldığını söylemesi üzerine, ben, bizim Japonya ile Güney Kore arasındaki işbirliği konularını yeniden gözden geçirmekten başka bir seçeneğim olmadığını söyledim” dedi. Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang, Japon mevkidaşına bu meseleye konsültasyon yoluyla çözüm yolu bulmak için zamana ihtiyaç duyduklarını söylediğini açıkladı. Japon bakanın bu konuda henüz bir yorum yapmadığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç iş adamı 2019 Göbeklitepe Yılı için klip çekti
    1. Genç iş adamı 2019 Göbeklitepe Yılı..
    2. Aksaray’da OSB-Üniversite işbirliği..
    3. Kurbanlıklar firar etti
    4. Hindistan'da bir çocuğun alt..
    5. Yunanistan karıştı! Gözaltılar var
    6. Kartal'da kadın cinayeti! Bacakları..
    7. Yıldızların altında yazlık sinema keyfi
    8. FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası
    9. Kuru saçları olanlar dikkat! Bu maske..
    10. AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci,..
    11. Camiye gelen çocuklar Masal Park..
    12. Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne..
    13. Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı
    14. Başkan Altay: “Çocuklarımızı geleceğin..
    15. GTO’nun Temmuz ayı meclis toplantısı..
    16. Balçıkhisarlı minik çocuklar için gezi..
    17. Baskonia Vitoria-Gasteiz, Nik..
    18. Fikret Orman'ın basın toplantısı (1)
    19. Akçakoca'da selde denize sürüklenen..
    20. Çin Havayolu Sichuan Airlines,..
    21. Evcil hayvanları için öğle saatlerine..
    22. Zilhicce ayı ne zaman? Zilhiccenin..
    23. Hakkı Öznur'dan AYM'ye sert tepki:..
    24. CHP Grup Başkanvekili Özkoç’tan..
    25. Ev sahipleri dikkat! Son gün 1 Ocak 2020
    26. Hatay'da restoranda gaz sızıntısı..
    27. Şehit Kaymakam Safitürk'ün "hayalini..
    28. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in..
    29. Genç müzisyen otel odasında ölü bulundu
    30. Almanya’da kılıçlı cinayet
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'