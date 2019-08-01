Güney Kore, iki ülke arasındaki meselelerin çözümü için Japonya’dan zaman istedi

Japonya’nın Güney Kore’yi favori ticaret partneri statüsünden çıkarmasından bir gün önce Güney Kore Japonya’ya diplomasiye bir zaman tanımasını istedi. İki ülke arasındaki tarihi anlaşmazlıkların tırmanması üzerine Japonya Güney Kore’ye ileri teknoloji ürünleri satışını durdurmuştu.

Japonya’nın Güney Kore’yi minimum ticaret kısıtlanan ülkeler listesinden düşürmesi durumunda,Güney Kore bunun ikili güvenlik ilişkileri dahil çok büyük yansımaları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Japonya’nın Kore yarımadasını 1910 ile 1945 arasındaki işgali sırasında Korelileri zorunlu çalıştırması ve kadınları seks kölesi olarak kullanmasının tazmini konusundaki anlaşmazlıklar1965 yılında kısmen çözülmüştü. Ancak Güney Kore vatandaşlarının mağduriyetini gidermek için yeniden davalar açması üzerine Güney Kore hükümeti işgal zamanındaki mağdurların tazmini Japonya’dan ortak bir örgüt kurma istedi. Japonya’nın o meselenin 1965 anlaşmasıyla bittiğini söylemesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler en kötü seviyeyi gördü. Japonya, Güney Kore’ye ileri teknoloji ürünleri ihracatını durdurdu. Güney Kore halkı Japon ürünlerini boykot gösterileri yaptı.

Güney Kore Japonya’dan kendisini favori ticaret partnerleri listesinde tutmasını istiyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Taylan’ın Bangkok şehrinde Güney Asya konferansı sırasında Japon mevkidaşı ile görüştü. İki ülke dışişleri bakanını bu görüşmesi Japonya’nın hassas konuları idare etmekle yetersiz olmakla suçladığı Güney Kore’ye ileri teknoloji ihracatını durdurmasının ardından yapılan ilk üst seviye görüşme oldu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha’nın Japonya’nın tutumunda en ufak bir değişiklik olmadığını söyledi.

Japonya’nın Güney Kore’yi favori ticaret anlaşmasından Cuma günü çıkarmasının beklendiği kaydedildi. Kang Kyung-Wha, Japon Dışişleri Bakanı Taro Kono’yu bu süreci durdurmasını isteyerek aksi takdirdi karşı tedbirler almak zorunda kalacaklarını söyledi.

Güney Koreli yetkiler, Japonya ile ilişkilerin daha da gerilmesi halinde istihbarat paylaşımı konusunu yeniden düşünecekleri konusunda Japonya’yı uyardı.

Güney Kore ile Japonya arasında her sene Ağustos ayında otomatik olarak yenilenen, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve füze tehditlerine karşı yapılan ikili ‘Genel Güvenlik Enformasyon Anlaşması bulunuyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang gazetecilere yaptığı basın açıklamasında, “Japonya’nın ticari kısıtlamaların güvenlik sebebiyle yapıldığını söylemesi üzerine, ben, bizim Japonya ile Güney Kore arasındaki işbirliği konularını yeniden gözden geçirmekten başka bir seçeneğim olmadığını söyledim” dedi. Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang, Japon mevkidaşına bu meseleye konsültasyon yoluyla çözüm yolu bulmak için zamana ihtiyaç duyduklarını söylediğini açıkladı. Japon bakanın bu konuda henüz bir yorum yapmadığı belirtildi.