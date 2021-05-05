Güney Kore BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) bir açıklama yaparak ülkede kullanılan AstraZeneca ve Türkiye'de de kullanılmakta olan Pfizer/BioNTech aşılarının tek dozunun 60 yaş ve üzerindeki insanlarda ne kadar koruma sağladığını duyurdu.

Tek dozda yüzde 89 koruma

Yapılan açıklamada, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının tek dozunun aşı olunduktan iki hafta sonra yüzde 89.7 oranında hastalığa karşı koruma oluşturduğunu açıklayan yetkililer AstraZeneca'nın tek doz aşısının ise yüzde 86 oranında koruma sağladığını duyurdu.

Güney Kore'de 26 Şubat'tan beri aşı olan 3.5 milyon 60 yaş ve üzerindeki bireyin sağlık raporlarını inceleyen yetkililer, Pfizer ya da AstraZeneca'nın aşısını olan 521.133 insanı mercek altına aldıklarını duyurdu.KDCA, "Verilerimizde 1.237 insanda koronavirüs tespit edilirken bunlardan sadece 29'unun aşı olan gruptan olduğunu analiz ettik. Bu veriler bize tek doz aşının bile yüksek oranda koruma sağladığını gösteriyor. İnsanlar sıra geldiği zaman aşı olmalılar ve böylelikle koruma oranını artırmalılar" açıklamasını yaptı.Güney Kore Sağlık Bakanlığı'nda görevli Yoon Tae-ho düzenlediği basın toplantısında, "Ülkede koronavirüsten yaşamını yitirenlerin yüzde 95'i, 60 yaşın üzerindeki vatandaşlarımız.Aşı bu insanlarda ölüm oranını çok ciddi bir oranda azaltıyor" dedi. Yoon Tae-ho, aşı olanlarda kanda pıhtılaşma görülme oranının da çok düşük olduğunu ve bu sorunun da çözümünün olduğunu dile getirdi.

Kasımda sürü bağışıklığı

52 milyon nüfusa sahip Güney Kore'de şu an halkın yüzde 6.7'si aşı olurken, ülke Eylül ayına kadar halkın yüzde 70'ine aşı vermeyi planlıyor. Güney Kore yönetimi Kasım ayında ülke genelinde sürü bağışıklığı sağlamayı planlıyor.Ülkede bugünden itibaren her iki doz aşıyı da olan, Covid-19 testinde negatif sonuç çıkan ve semptom göstermeyenlerin yurt dışına tatile gidip geldikten sonra iki haftalık karantinadan muaf tutulacağı da duyuruldu.KDCA verilerine göre ülkede 676 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken böylelikle ülkede 124.945 insanda koronavirüs görülürken ölüm sayısı da 1847'de kaldı.