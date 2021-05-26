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Dünya Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit!
Dünya

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'ten Türkiye'ye yönelik küstah bir tehdit geldi. Anastasiadis, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm için diretmesi durumunda AB'deki ilerleme ve ilişkilerine veto getireceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 10:35:00 -
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit!

Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilişkilerinde yapıcı adımlar atmasına karşılık karşı taraf düşmanca hamlelerden geri durmuyor. Kıbrıs adasındaki iki devletli çözüm görüşmelerinin yapıldığı Cenevre sonrasında açıklamalarda bulunan Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin sunduğu iki devletli çözüm fikrini kabul etmediklerini, bu önerinin sürdürülmesi durumunda Türkiye'ye Avrupa arenasında veto uygulayacaklarını ifade etti.

Euronews'e konuşan Nikos Anastasiadis şunları söyledi:

İki devletli çözüm

"Bu Kıbrıslı Rumların pozisyonu için değil, genel olarak Kıbrıs sorununun çözümü için bir geri adım olur. Ama eminim ki Genel Sekreter, gayri resmi dahi olsa, taraflar arasında bir yerde ortak bir zemin olduğunu göremez ise, başka bir beş partili toplantı yapma riskini almayacaktır. Sayın Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için yapılacak müzakerelerin ancak egemen bir Kıbrıs Türk devletinin tanınması şartıyla başlaması konusunda ısrar ederse, buradan hiçbir anlaşma çıkamaz. Her şeyden önce, bu mesele Genel Sekreterin yetki alanı dışında ve kendisi bile Cenevre'de ortaya konulan, sunulan gerçeklerle ve Türkiye Cumhurbaşkanı ile diğer Türk yetkililerin son açıklamaları ışığında benzer bir konferans toplayamaz. İşte bu yüzden, Genel Sekreterin yeni bir toplantı kararı almadan önce tüm faktörleri ve tüm parametreleri iyice tartacağını düşünüyorum."

"Türkiye'nin bir ili olması anlamına gelecek"

"Türkiye’nin bölgedeki sondaj gemilerinin faaliyetleri askıya alması gerçeği, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesinde egemenliğine meydan okumaktan vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Türkiye’nin hayalet kasaba Mağusa'nın yerleşim için açılması planları devam ediyor. Ancak bunun ötesinde, iki devletli çözüm önerisinde de yeni bir zorluk var. Özünde, aradıkları şey ya adanın kuzey kesiminin ilhakı ya da bir kukla devletin varlığı. Bu da bölgenin eninde sonunda Türkiye'nin bir ili olması anlamına gelecek."

"Türkiye'yi veto ederiz"

Ancak olumlu bir tutum sergilendiğinde olumlu bir ajanda olabilir. Aksine, meydan okumalar birbirini takip ettiğinde ve Kıbrıs'ı içermeyen pozitif bir ajandayı kabul etsem bunun siyasi bir intihar olacağını anlıyorsunuz değil mi? Yani seçeneğim yok.

-Efi Koutsokosta: Veto etmeye hazır mısın?

-Nikos Anastasiadis: Kesinlikle evet.

AB'den beklenti

-Efi Koutsokosta: Peki Avrupa Birliği'nden ne bekliyorsunuz?

-Nikos Anastasiadis: Sözlerdeki dayanışmanın ötesinde, uygulamada kararlılıkla daha aktif bir katılım bekliyorum ki Türkiye, bazı Avrupa ülkelerinin bireysel çıkarlarını kullanarak ilerlemeyeceğini anlasın.

Kaynak: Euronews

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Yorumlar

saffet

Avrupa yı gördük nankörler istemiyoruz Türk nankör sevmez
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Boşnak

Nikos usta sen işine bak biz büyükler ile konuşmaya devam edecek tamammi.
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