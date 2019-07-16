Güney Kıbrıs'tan ortak komite teklifine ret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e Doğu Akdeniz'de sondaj ve doğalgaz krizini sona erdirmeye yönelik önerisine Rum tarafından ret kararı geldi.

Akıncı'nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir işbirliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor. Öneri iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde komite oluşturulmasını, Avrupa Birliği'nin (AB) de gözlemci olarak yer almasını içeriyordu. Akıncı'nın önerisine Türkiye Dışişleri Bakanlığı da tam destek vermişti.

9 maddelik öneri sunulmuştu

Türk tarafının ulaştırdığı hidrokarbon konusundaki önerisi 9 maddeden oluşuyordu. Öneride ortak hidrokarbon komitesinin oluşumu, çalışma yöntemleri ve yetkileriyle ilgili temel prensipler, gelir paylaşımı, mevcut lisansların durumu, gelirlerin kullanım öncelikleriyle ilgili ayrıntılar yer alıyordu.