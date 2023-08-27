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Gündem Güney Kıbrıs’ta Rumlar camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi ekledi Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ni kundakladılar AK Parti'den sert tepki
Gündem

Güney Kıbrıs’ta Rumlar camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi ekledi Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ni kundakladılar AK Parti'den sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-08-27 13:13:00 -
Güney Kıbrıs’ta Rumlar camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi ekledi Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ni kundakladılar AK Parti'den sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'nin kundaklanmasıyla GKRY'ne ilgili tepki gösterdi. Çelik: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi eklendi. Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'nin kundaklanmasıyla GKRY'ye ilgili tepki gösterdi.

 

İşte Ömer Çelik'im o paylaşımı;

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi eklendi. Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz.


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