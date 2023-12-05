Güney Kıbrıs Rum Yönetimi panik oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk ve Rumlar arasındaki sınırı oluşturan ara bölgeye kamera sistemleri döşedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kendi topraklarına tek bir kamera yerleştirince kriz çıktı.

Rum Yönetimi, Lefkoşa'da 1974'ten bu yana nöbet yeri olarak kullanılan ve "Nerimanın'ın evi" diye bilinen binaya kamera yerleştirince ortalığı ayağa kaldırdı.

Türk askeri, Lefkoşa'da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bugüne nöbet yeri olarak kullanılan binaya kamera sistemi yerleştirdi. Teknik personele refakat eden askerler, binada çalışma sürerken binanın ara bölgeye bitişik olması ve hemen karşısında Rum mevzii bulunması nedeniyle çevre güvenliği aldı.

Rum Yönetimi önce askerleri fotoğrafladı, ardından "Türkler sınıra ilerliyor, silahlı birlik gönderdiler" diye dezenformasyona imza attı. Ara bölgenin ihlal edildiği iddiasıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne giden Rum yönetimi, kameranın derhal kaldırılmasını talep etti. Birleşmiş Milletler'in Ada'daki sözcüsü Alim Sıddık, diplomatik bir dille "Ara bölgede durumun sakin olduğu" cevabını verdi.

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Rum lider Nikos Hristodulidis, önce adadaki BM Barış Gücü'ne şikayette bulundu. Barış gücü ciddiye almayınca, konuyu BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in önüne getirdi. Medyaya verdiği demeçte ise Rum mahallelinin büyük tedirginlik yaşadığını, geceleri rahatsız olduğunu söyledi. Karşı tedbirler almayı planladıklarını belirten Rum lider, kamerayı "Sınır ihlali" diye niteledi. Türkiye'yi AB ile ilişkilerinin kötüleşmesiyle tehdit etti.