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Dünya Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Öcalan fotoğrafı açıp Türkiye'yi karaladılar
Dünya

Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Öcalan fotoğrafı açıp Türkiye'yi karaladılar

PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG'ye ocak ayında ofis açma izni verilen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) terör örgütü mensupları, teröristbaşı Abdullah Öcalan fotoğrafları açarak örgüt lehine propaganda yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 16:45:00 - 2022-08-15 17:15:22
Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Öcalan fotoğrafı açıp Türkiye'yi karaladılar

Terör örgütü mensupları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenledikleri organizasyonda, teröristbaşı Abdullah Öcalan fotoğrafları ve örgütün paçavralarını açarak PKK propagandası yaptı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütü mensubu 50 kişilik grup, dün Trodos'daki piknik alanında PKK'nın gerçekleştirdiği ilk eylemi sembolize eden sözde "15 Ağustos Diriliş Bayramı'nı" kutladı.

Teröristbaşı Öcalan'ın fotoğraflarını açtılar

GKRY'de faaliyet gösteren "Kürt Halk Meclisi" isimli grup etkinlikte, terörist başı Abdullah Öcalan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ'yi simgeleyen bez parçaları açtı.

Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef aldılar

Etkinlikte PKK yöneticilerinden Lezgin Serhat, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarını hedef alan kara propaganda içeren bir konuşma yaptı.

Terör örgütü lehine slogan

Konuşmanın ardından Rum yönetiminin desteğiyle faaliyet gösteren Theofilos Kürt Kültür Derneği üyesi kişilerce terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

GKRY, PKK/PYD'ye ofis açma izni verilmişti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG'ye ocak ayında ofis açma izni verilmişti. Rum siyasetçilerin de açılışına katıldığı ofis, kültür ve dayanışma derneği adı altında terör faaliyetlerini yürütüyor.

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Yorumlar

Nur

Hadi oradan  

Mehmetçik

Hepinizi sarı torba içerisinde görmek üzereen iyi rum yunan ölü olanı
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