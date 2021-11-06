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Dünya Güney Kıbrıs ile siyonist İsrail arasında askeri anlaşma
Dünya

Güney Kıbrıs ile siyonist İsrail arasında askeri anlaşma

Türkiye'nin haklarını korumaya çalıştığı Doğu Akdeniz’de iki şer ülkesi birleşti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile siyonist İsrail, sınır hattında askeri gözlem amacıyla bir sistem inşa edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 20:58:00 -
Güney Kıbrıs ile siyonist İsrail arasında askeri anlaşma

Türkiye'nin haklarını korumaya çalıştığı Doğu Akdeniz’de iki şer ülkesi birleşti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile siyonist İsrail, sınır hattında askeri gözlem amacıyla bir sistem inşa edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Geçtiğimiz gün imzalanan anlaşma kapsamında İsrail ordusu, Kıbrıs'ı ayıran Yeşil Hat üzerinde bir elektronik gözetleme sistemi inşa edecek. Sistemin, sürekli bir şekilde sınır hattını fotoğraflayacağı ve Güney Kıbrıs'a bilgi sağlayacağı belirtildi. 180 kilometrelik Yeşil Hat üzerindeki birçok farklı noktaya yerleştirilecek sistemin 32 milyon dolara mal olacağı ifaede edildi.

 

 

 

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