Güney Çin Denizi'nde savaş alarmı

Çin savaş uçaklarının son dönemde giderek artan Tayvan Hava Savunma Tanımlama Sahası’nı ihlal edişleri, Tayvan hükümetini harekete geçirdi. Halk Kurtuluş Ordusu'nun saldırısı halinde 117.000'den fazla hava saldırısı sığınağının yerlerini internette yayınlama sözü verdi.

Çin, Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin aralıksız müdahaleleri de dahil olmak üzere Tayvan çevresindeki saldırgan askeri eylemlerini artırmayı sürdürürken, Tayvan Halk Partisi milletvekili Kao Hung-an, hükümetin Çin'in daha agresif adımlar atmadan önce hazırlıklar yapması gerektiğini bildirdi. Tayvan'ın savunmasını güçlendirmenin beraberinde, ulusal bir acil durumla başa çıkma konusunda halkı bilinçlendirmeyi tavsiye etti.

Kao Hung-an, Bakanlar Kurulu'na acil durum önerisini sundu. Kabine cevap olarak, ordunun hazırlıklarını artırmasının yanı sıra, hükümetin insanların acil durum tahliye ve kurtarma protokolleri ile ilgili temel bilgilerin paylaşımını da artıracağını söyledi.

Kao, Tayvanlıların çoğunun hiçbir zaman savaşla karşılaşmadığını ve acil durum tahliyeleri ve kurtarma prosedürleri hakkında temel bilgilerden yoksun olduğunu bildirdi. Ardından hükümeti, en yakın hava saldırısı sığınaklarının nerede olduğu ve vatandaşların muhtemel yaralanmalarda nerede tedavi göreceği dahil olmak üzere bir saldırı esnasında ne yapılması gerektiği hususunda halkı daha sağlıklı bilgilendirmeye çağırdı.

Milletvekili Kao, barınaklara ek olarak, hükümetin halka yeterli yiyecek ve su hazırlaması gerektiğini ileri sürdü.

İçişleri Bakanlığı'na göre, ülke genelinde 117 bin 669 hava saldırısı tahliye tesisi bulunuyor. Buna göre, Bakanlık tahliye lokasyonları ağını üç aşamada destekleyecek. İlk aşamada, emniyet müdürlüklerinden internet sitelerinde hava savunma tesislerinin yerini duyuracak bir "hava saldırısı tahliye alanı" kurmaları istenecek. İkinci aşama, tesislerin bir haritasını oluşturmak ve bunu kamu erişimi için Taiwan Geospatial One-Stop (TGOS) web sitesine yüklemek. Üçüncü aşamada, polis departmanları kendi yetki alanları dahilindeki hava saldırısı sığınaklarına ilişkin bilgileri resmi bir uygulamaya yükleyecek ve Ulusal Polis Teşkilatı teknik entegrasyon planıyla görevlendirilecek.

Kaynak: star.com.tr