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Aktüel Güney Çin Denizi'nde Malezya-Çin gerilimi
Aktüel

Güney Çin Denizi'nde Malezya-Çin gerilimi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:13:43 -
Güney Çin Denizi'nde Malezya-Çin gerilimi

KUALA LUMPUR (AA) - Güney Çin Denizi'nde, Çin'e ait sahil güvenlik gemisinin, Malezya kara sularına izinsiz girerek gerilime yol açtığı bildirildi.

Asya Denizcilik ve Şeffaflık İnisiyatifinin (AMTI) hazırladığı raporda, Çin'e ait sahil güvenlik gemisinin 19 Kasım'da, Malezya'nın kuzey eyaleti Sarawak'a 44 deniz mili uzaklıktaki hidrokarbon sondaj kulesine ve etrafındaki Malezya bandrollü ikmal gemilerine yanaştığı kaydedildi.

Uyarılara rağmen geminin geri çekilmemesi üzerine Malezya Deniz Kuvvetleri'nin bölgeye donanma göndererek Çinli gemiyi uzaklaştırdığı açıklandı.

Malezya hükümeti eylülde Birleşmiş Miletlere yolladığı bildiride, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarına karşı çıkmıştı.

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Malezya'nın Güney Çin Denizi kıyılarından 200 deniz mili ötesine kadar olan kıta sahanlığında hakları olduğunu ifade etmişti.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin de 26 Haziran'daki ASEAN Zirvesi'nde Güney Çin Denizi sorununu gündeme getirerek "Malezya, Güney Çin Denizi'nin ticaret ve barış denizi olması gerektiği fikrini savunmayı sürdürmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

- "Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleri arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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