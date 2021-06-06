Güney Belde'sinde AK Parti ezdi geçti! Millet İttifakı'na büyük şok
Güney Beldesi Belediye Başkanlığı seçimleri sonuçlandı. Sandıktan çıkan rakamlar, erken seçim naraları atan Millet İttifakı'na büyük şok yaşattı.
Güney beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminde, yüzde 63 oranında oy alan AK Parti başkanlık koltuğunu kazandı. Güney Beledesi Belediye Başkanı bin 21 oy ile AK Partili Erol Karabacak oldu.
Muhalefet şokta!
1830 seçmenin bulunduğu Güney beldesi, Millet ittifakına yüzde 5 oranında oy verdi. Her fırsatta erken seçim çığırtkanlığı yapan Millet İttifakı'nın büyük şok yaşadığı seçim sonuçlarına göre Ahmet Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partisi yüzde 1 oranında oy alırken, TKP’nin adayı Sunay Akarsu ise sadece 1 oy aldı.
8 parti yarışmıştı
AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) yarıştığı belediye başkanlığı seçiminde, Büyük Birlik Partisi'nin adayı Süleyman Çağlar, 504 oy alarak başkanlığı kaybetti.
-AK Parti: 1021
-BBP: 504
-CHP: 29
-İYİ Parti: 23
-Gelecek Partisi: 17
- Yeniden Refah Partisi: 7
-Saadet Partisi: 4
-TKP: 1