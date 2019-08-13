"Güney Amerika'da cezaevleri 'suç okuluna' dönüştü"

ANKARA (AA) - SİNAN DOĞAN - Güney Amerika ülkelerinde kapasitelerinin çok üzerinde mahkum barındıran cezaevleri, yeterli kontrol sağlanamadığından çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ayaklanmalara ve istenmeyen olaylara sahne oluyor.

Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira Cezaevi'nde 29 Temmuz'da isyan ve çete hesaplaşmasından kaynaklı çıkan olaylarda, 57 mahkumun hayatını kaybetmesi gözleri Güney Amerika'daki hapishanelere çevirdi.

Çok sayıda insanın ölümüyle sonuçlanan ayaklanmaların sebepleri arasında, davaların uzun sürmesi ve henüz haklarında hüküm verilmeyen tutuklu oranının yüksekliği gibi nedenler yer alıyor.

- Dünyadaki en dolu hapishaneler arasında gösteriliyor

AA muhabirinin, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulamaları Merkezinin (LAMER) Latin Amerika hapishanelerine ilişkin istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, Brezilya'da toplam kapasitesi 419 bin olan cezaevlerinde 724 bin mahkum bulunuyor.

Kapasitesinin çok üzerinde tutuklu barından Brezilya hapishaneleri "dünyadaki en dolu cezaevleri" arasında yer alıyor.

Kolombiya'da da benzer bir durum yaşanıyor, 80 bin kişilik kapasiteye sahip ülkede mahkum sayısı 123 bini buluyor.

Arjantin cezaevlerinde ise 74 bin kişilik kapasiteye rağmen 93 bin mahkum bulunuyor. Peru, Venezuela, Şili, Ekvador, Paraguay, Uruguay da kapasitesinin çok üzerinde insanı cezaevlerinde tutuyor.

Söz konusu bölgede Bolivya, kapasitesinin üzerinde "en fazla mahkum barından ülke" olarak öne çıkıyor. Ülkede, 5 bin kişilik kapasite olmasına rağmen 19 bin mahkum hapishanelerde yer alıyor.

- "Hapishaneler yeterli değil"

LAMER Başkanı Mehmet Necati Kutlu, AA muhabirine, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan suç çeteleri arasındaki şiddet olaylarının, cezaevlerine kolaylıkla sıçrayabildiğini söyledi.

Kutlu, hapishanelerin, yapı ve nitelik olarak yetersizliğine dikkati çekerek, eksikliklerin istenmeyen sonuçlar doğurduğuna işaret etti.

Doluluk oranlarının çok yüksek olmasının, mahkum başına verilmesi gereken iaşe ve temel ihtiyaçları olumsuz etkilediğini vurgulayan Kutlu, sağlık koşulları ve hijyen durumunun da kötü olmasının ölümcül sonuçlara yol açtığını ifade etti.

- "Hapishanelerde kontrol devletin elinde değil"

Kutlu, özellikle uyuşturucu madde nedeniyle hapishaneye giren büyük çetelerin, burada otorite sağlamak adına ciddi mücadeleler içerisine girdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İsyan ve ayaklanmaların nedeni rekabetten kaynaklı. Güç ve otoriteye kimin sahip olacağına dair büyük çatışmalar, ölümler ve isyanlar çıkıyor. Maalesef Latin Amerika'daki hapishanelerde kontrol ve idare, yönetimin elinde değil. İlgililerin, hapishanelerdeki aşırı yoğunlukla ilgili gerçek anlamda bir yapılanması bulunmuyor. Bölgedeki en bilinen cezaevleri adeta birer 'suç okuluna' dönüştü."