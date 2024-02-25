Güney Amerika ülkesinden Türkiye kararı: Surinamlı bir şirket Türkiye'den o ürünü almak istiyor! Talep belli oldu
Son dönemde birçok ülkede ikili ticaret konusunda Türkiye ilgi odağı haline geldi. Bu kez Suriname ülkesindeki bir firma Türkiye'den paspas alma konusu hakkında talepte bulundu!
Surinam’da müşterilerine ofis çözümleri hizmeti veren bir firma, Türkiye’den paspas ithal edecek.
Türkiye’nin dünyada en tanınmış şirketinden bugün Surinam’dan bir alım talebi geldi.
Bu kapsamda Surinam’da her işyerini optimize edecek ürünler ve çözümler sağlayan bir firma ilan bıraktı. Firma ilanında Türkiye'den paspas satın alacağını belirtti.