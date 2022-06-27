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Dünya Güney Amerika ülkesinde polislere pusu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Güney Amerika ülkesinde polislere pusu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde görev başındaki polislere pusu kuruldu. Saldırıda 6 polis ölürken 4'ü de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 10:40:00 -
Güney Amerika ülkesinde polislere pusu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika’nın kuzeyinde devriye gezen polislere düzenlenen saldırıda 6 polis öldü, 4 polis yaralandı.

Meksika’nın kuzeyinde görev başındaki polislere pusu kuruldu. Nuevo Leon eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ne yazık ki, 6 polisimiz görevi başındayken hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı. Yerel saatle 03.00 sıralarında Meksika-ABD sınırı yakınında meydana gelen saldırıda, 4 polis de yaralandı. Bakanlık ayrıca, saldırganların yüksek kalibreli silahlar kullandığını ve zırhlı 10 araçla olay yerinden uzaklaştığını bildirdi.

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