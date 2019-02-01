Güney Amerika ülkesi beşik gibi sallandı!
Güney Amerika ülkesi Meksika'da, 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin çevre ülkelerden de hissedildiği öğrenildi.01 Şubat 2019 Cuma 21:20
Güney Amerika ülkesi Meksika'nın güneyinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Chiapas eyaletine bağlı Tapachula bölgesine 16.2 kilometre uzaklıkta olan 6.6 büyüklüğündeki depremin, yerin 67.9 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.
Tsunami uyarısı verilmedi
Sarsıntının, yakındaki Guatemala'da da hissedildiği bildirildi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.
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