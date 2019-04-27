Güney Amerika macerası hızlı başladı Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı, Güney Amerika’da arka arkaya gerçekleştirilecek toprak rallilere çıkacak.

Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı, Güney Amerika’da arka arkaya gerçekleştirilecek toprak rallilere çıkacak. Bunlardan ilki 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bir klasik haline gelen Arjantin Rallisi oldu. Toyota GAZOO Racing’in Güney Amerika’daki ilk yarışı Arjantin Rallisi’nde Perşembe akşamı düzenlenen özel etap ile birlikte başladı. Pazar günü sona erecek olan Arjantin Rallisi’nin ardından ise yarış takımı, rotasını 9-12 Mayıs arasında gerçekleştirilecek Şili Rallisi’ne çevirecek.

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