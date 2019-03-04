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Güney Afrika’ya Türk başkan adayı

Türk işadamı Mehmet Vefa Dağ, Güney Afrika’da 8 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 07:00
Güney Afrika’ya Türk başkan adayı

İşadamı Mehmet Vefa Dağ, Güney Afrika’da 8 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için aday oldu. Afrika Ulusal Demokratik Hareketi kurucusu Dağ, projelerini anlattı.

Türk asıllı işadamı Mehmet Vefa Dağ, 2001 yılında evlenmek için Güney Afrika'ya gitti. En büyük hayalinin siyasete atılmak olduğunu söyleyen Dağ, 2009 yılında politikaya atıldı. 2016'da Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri olan Cape Town'da Alshura Partisi'ni kurdu. Belediye başkanlığına aday olan Dağ, girdiği yerel seçimde başarılı olamadı.

Kurduğu partinin belli bir kesime hitap ettiğini söyleyen Dağ, 2017 yılında Alshura Partisi'nin ismini 'Afrika Ulusal Demokratik Hareketi' olarak değiştirdi. 8 Mayıs'ta yapılacak Güney Afrika genel seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan ilk Türk aday oldu. Dağ seçim sürecindeki hazırlılarını Yeni Şafak'a anlattı. Tüm ülkeye hitap eden bir parti kurduklarını söyleyen Dağ, şunları söyledi:

Meclis'e gireceğim

"2016 yılında Cape Town'da belediye başkanlığı için seçimlere girdim. O dönem sadece Müslümanlara yönelik bir parti anlayışıyla seçimlere girdiğimiz için başarılı olamadık. Şimdi o anlayışı değiştirerek tüm millete hitap eden bir parti yapısıyla seçimlere katılıyoruz. Güney Afrika'da Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan ilk yabancı kökenli Güney Afrika vatandaşı benim. Cape Town'da ilk 5 parti arasındayız. Güney Afrika'nın genelinde ise ilk 7 parti arasındayız. Seçim çalışmalarını güçlendirmek için bölgedeki 8 partiyle seçim ittifakına gittik. Bu ittifakla birlikte ülke genelinde ilk 5 parti arasında yer alacağız. Bu da beni milletvekili olarak Meclis'e taşıyacak."

Projelerimiz var

"8 bin parti üyemiz var. Seçimlere yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ülke genelindeki 9 eyalette başkan adaylığımız var. Ben de ülkenin Cumhurbaşkanlığı için yarışmaktayım. Partimizin amblemi ampul olarak belirledik. Işıklandırma anlamına gelen parti simgemizle birlikte hedefimiz Afrika'nın siyah rengini yepyeni bir iklimle buluşturmaktır. 8 Mayıs seçimleri için 23 Mart günü Cape Town'da 20 bin kişinin katılacağı bir miting düzenleyeceğiz. Ülkede en çok konuşulan dil Afrikaans. Buraya geldiğimde ilk işim bu dili öğrenmek oldu. Türk asıllı olmama rağmen halk beni kendilerinden biri olarak görüyor. Güney Afrika'da sosyal revizyon alanında projelerimiz var. Yerel otomobil üretiminden tutun, hızlı tren çalışmalarına kadar birçok alanda vatandaşa hizmet vereceğiz. Her şehre üniversite, hastane açacağız. Afrika'nın en büyük havalimanını inşa edeceğiz. Öte yandan ülkeyi Afrika'nın tekstil üretim merkezi haline dönüştürmeyi planlıyorum."

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 07:05
  1. G. Afrika
  2. Mehmet Vefa Dağ
  3. DÜNYA Haberleri

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