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Aktüel Güney Afrika'nın tarihi Bo Kaap Mahallesi, bir Filistin mahallesiyle kardeş olacak
Aktüel

Güney Afrika'nın tarihi Bo Kaap Mahallesi, bir Filistin mahallesiyle kardeş olacak

Yeniakit Publisher
2020-11-12 21:53:16 -
Güney Afrika'nın tarihi Bo Kaap Mahallesi, bir Filistin mahallesiyle kardeş olacak

CAPE TOWN (AA) - Filistin'in Pretorya Büyükelçisi Hanan Jarar, Güney Afrika'nın tarihi Bo Kaap Mahallesi ile bir Filistin mahallesinin "kardeş mahalle" projesiyle birbirine bağlamayı istediklerini bildirdi.

Cape Town şehrine yaptığı ziyarette, Filistin davasına destek olan kanaat önderleriyle bir araya gelen Büyükelçi Jarar, renkli Bo Kaap evlerini ve tarihi mekanları ziyaret etti.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke halkının birbirinden öğrenecek çok fazla şeyi olduğunu ve benzer bir kaderi paylaştığını söyleyen Jarar, kültürel bağların güçlenmesi için bir Filistin mahallesiyle Bo Kaap'ı kardeş ilan etmek istediklerini dile getirdi.

Güney Afrika’ya 1650'li yıllarda Hindistan, Endonezya ve Malezya’dan köle olarak getirilen Müslümanlar'ın 1750'li yıllarda kurduğu mahalle, kendine özgü kültürel yapısı ile Güney Afrika tarihinde bugün de önemini koruyor.

Mahallede, ülkede inşa edilen ilk cami ve Osmanlı alimi Ebubekir Efendi dahil İslam'ın yayılmasına hizmet etmiş önemli İslam alimlerinin mezarları yer alıyor.

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