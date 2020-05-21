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Güney Afrikalı liderlerden silahlı gruplara karşı Mozambik'e destek

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi: - "Ülkemizde artan silahlı saldırılara karşı kıta ülkeleri Mozambik'in yanında"

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:20:02 -
Güney Afrikalı liderlerden silahlı gruplara karşı Mozambik'e destek

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkeleri devlet başkanları, son yıllarda artan silahlı saldırılara karşı Mozambik'e destek verme kararı aldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Zimbabve'nin başkenti Harare'de Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) kapsamında düzenlenen toplantıya Bostvana, Zimbabve, Zambiya ve Mozambik devlet başkanları katıldı.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, "Silahlı saldırganlar teröristlere benziyor ve terörizmle yalnız savaşamazsınız, iş birliği yapmak zorundayız." dedi.

Toplantıda eski Portekiz sömürgesi Mozambik'e destek verilmesi kararı alındı.

Nyusi, “Ülkemizde artan silahlı saldırılara karşı kıta ülkeleri Mozambik'in yanında.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ve Malavi'de başbakanın istifa etmesi gibi konular gündeme alındı.

Mozambik'te geçen seneden beri kamu binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terör saldırısı düzenlendi.

Saldırılardan, Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutulurken, grubun Somali'de aynı ismi taşıyan örgütle bağlantısının olup olmadığı henüz doğrulanmadı.


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