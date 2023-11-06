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Dünya Güney Afrika'dan İsrail kararı! Harekete geçti, hamlesi geldi: Tüm diplomatlarını çekme kararı aldı!
Dünya

Güney Afrika'dan İsrail kararı! Harekete geçti, hamlesi geldi: Tüm diplomatlarını çekme kararı aldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 18:29:00 - 2023-11-06 19:19:34
Güney Afrika'dan İsrail kararı! Harekete geçti, hamlesi geldi: Tüm diplomatlarını çekme kararı aldı!

Güney Afrika harekete geçti: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası Tel Aviv'deki tüm diplomatlarını çekme kararı verdi

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, hafta başında yaptığı açıklamada, hükümetin İsrail'de bulunan diplomatları geri çağırmaya karar verdiğini duyurdu.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre uygulamanın 'zararlı ve endişe verici' durumlar için normal olduğunu savunan Bakan Ntshaveni, diplomatların tam brifing vereceğini ve hükümetin de bundan sonra yardım ve diplomatik ilişki durumuna karar vereceğini kaydetti.

Haberin diğer detayları şöyle;

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, hükümetin İsrail’deki tüm diplomatları istişareler için geri çağırma kararı aldığını bildirdi.

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığı habere göre, Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ise, bu adımın endişe verici durumlar olduğunda uygulanan normal bir prosedür olduğunu söyledi.
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Pandor, diplomatların hükümete durumla ilgili ‘kapsamlı bir brifing’ vereceğini de ekledi.
Bolivya hükümeti de geçtiğimiz hafta, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde yürüttüğü saldırısı nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.

Solcu Devlet Başkanı Luis Arce tarafından yönetilen Bolivya, savaşın başlamasından bu yana Latin Amerika’da İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesen ilk ülke oldu.

Şili ve Kolombiya da, İsrail’in uluslararası insancıl hukuku kabul edilemez şekilde ihlal etmesini ve Filistin halkına yönelik katliamı protesto etmek amacıyla Tel Aviv’deki büyükelçilerini geri çağırdı.

Latin Amerika’nın en büyük Yahudi cemaatini barındıran Arjantin, geçtiğimiz Çarşamba günü İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki yoğun nüfuslu bir mülteci kampına yönelik saldırısını kınadı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hiçbir şey uluslararası insancıl hukukun ihlalini haklı gösteremez” denildi.

Bakanlık, Hamas’ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısında da bulundu.

Bahreyn ise, ticari ilişkileri kestiği İsrail’in Manama Büyükelçisi’nin ülkeden ayrıldığını, Tel Aviv’deki Bahreyn Büyükelçisi’nin de ülkeye döndüğünü duyurdu.

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