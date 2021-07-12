Güney Afrika'daki protestoların şiddeti artıyor: 7 ölü 219 gözaltı

Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü, polisin şiddeti bastırmasına yardımcı olmak için askerlerin konuşlandırılacağını söyledi.

Polis, dükkan ve işyerlerinin yağmalandığını ve tahrip edildiğini belirtti.

Öte yandan göstericilerin araçlara saldırdığı, lastikleri yakarak bazı araçları yol kapatmada kullandıkları ifade edildi. Ülkedeki şiddet olayları, geçen hafta Zuma'nın mahkemeye saygısızlıktan 15 aylık hapis cezasına çarptırılmasıyla başladı.

Zuma, 2009-2018 yılları arasında cumhurbaşkanlığı döneminde yolsuzluk iddialarını araştıran devlet destekli bir soruşturma önünde tanıklık etmek için bir mahkeme emrine karşı çıkmıştı.

Ülkenin en yüksek mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi, Zuma'nın cezaya itirazını Pazartesi günü değerlendirecek. Zuma'nın destekçileri tarafından geçen hafta KwaZulu-Natal eyaletinde başlayan isyan, hafta sonu Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'u içeren Gauteng eyaletine sıçradı.

Polis Albay Brenda Muridili, Gauteng'deki KwaZulu-Natal'daki 7 ölüme ilişkin soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Muridili, şiddeti bastırmak için her iki eyaletteki polis ve ulusal güvenlik güçlerinin varlığının güçlendirildiğini, mülk ve işletmelere verilen hasarın boyutunun daha sonraki bir aşamada belirleneceğini söyledi.

Öte yandan polis, sosyal medyayı ayaklanmaya teşvik etmek için kullanan herkesin tutuklanıp yargılanabileceği konusunda uyardı.