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Aktüel Güney Afrika'da mutasyona uğrayan koronavirüs daha hızlı yayılıyor
Aktüel

Güney Afrika'da mutasyona uğrayan koronavirüs daha hızlı yayılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:18:23 -
Güney Afrika'da mutasyona uğrayan koronavirüs daha hızlı yayılıyor

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurdu.

Salgın nedeniyle kurulan danışma kurulunun üyelerinden Prof. Dr. Salim Abdool Karim, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutasyona uğramış virüs hakkında konuşmak için erken olduğunu, ancak ilk verilerin, bu virüsün bir öncekinden daha hızlı yayıldığını ortaya koyduğunu söyledi.

Mutasyona uğramış virüsün daha ölümcül olduğuna ilişkin bir bulguya henüz ulaşılmadığını aktaran Karim, Güney Afrika'nın ikinci dalgada çok daha fazla vakayla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, ülkede "501.V2" olarak adlandırılan yeni tip koronavirüs mutasyonuna ilişkin çalışmalar hızlandırılırken, veriler de Dünya Sağlık Örgütüyle (DSÖ) paylaşılmaya başlandı.

Mutasyona uğramış virüsün, İngiltere'de ortaya çıkan türüyle bağlantısının olmadığı tahmin ediliyor.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 152 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 691'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 445 artışla 921 bin 922'ye ulaştı.

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