Güney Afrika’da katliam gibi kaza: Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, 14 çocuk can verdi!

Güney Afrika’nın Gauteng eyaleti, sabah saatlerinde gelen korkunç bir kaza haberiyle sarsıldı.

Vanderbijlpark bölgesi R553 kara yolunda seyir halinde olan ve öğrencileri taşıyan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeritten gelen dev kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs hurda yığınına dönerken, içindeki çocuklar can pazarı yaşadı.

11 ÖĞRENCİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza yerine ulaşan ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı.

11 öğrencinin çarpışma anında hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 çocuk da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kazada servis sürücüsü hafif yaralı olarak kurtulurken, hastanede yaşam mücadelesi veren 3 öğrencinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

CUMHURBAŞKANI RAMAPHOSA: "DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Katliam gibi kazanın ardından Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa taziye mesajı yayımladı.

Geleceğin teminatı olan çocukların bu şekilde hayattan kopmasının tarif edilemez bir acı olduğunu belirten Ramaphosa, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma talimatı verdi.