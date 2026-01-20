  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB'de ikramiye krizi patlak verdi! Bem-Bir-Sen üyeleri meydanlara indi! Ses getiren belgesel! Maskeler düştü LGBT’li sapkınlar kudurdu Çin'den uzayda gövde gösterisi! Guovang ağının yeni halkası fırlatıldı! Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş! Rakka halkı teröristlerin heykellerini paramparça etti Hadımköy'de plastik fabrikasındaki alevler dindirildi! Maddi hasar büyük! Siyonist’in karın ağrısı: Türk askeri Gazze'ye girerse bir daha asla çıkaramayız! Kızılırmak'taki vahşette karar çıktı! Öz kardeşine ve komşusuna ceza yağdı! Nükleer kapasitemiz 20 bin megavata ulaşacak Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Dünya Güney Afrika’da katliam gibi kaza: Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, 14 çocuk can verdi!
Dünya

Güney Afrika’da katliam gibi kaza: Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, 14 çocuk can verdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güney Afrika’da katliam gibi kaza: Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, 14 çocuk can verdi!

Johannesburg yakınlarında ilkokul ve lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada 14 çocuk hayatını kaybederken, ülke yasa boğuldu.

Güney Afrika’nın Gauteng eyaleti, sabah saatlerinde gelen korkunç bir kaza haberiyle sarsıldı.

Vanderbijlpark bölgesi R553 kara yolunda seyir halinde olan ve öğrencileri taşıyan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeritten gelen dev kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs hurda yığınına dönerken, içindeki çocuklar can pazarı yaşadı.

11 ÖĞRENCİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza yerine ulaşan ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı.

11 öğrencinin çarpışma anında hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 çocuk da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kazada servis sürücüsü hafif yaralı olarak kurtulurken, hastanede yaşam mücadelesi veren 3 öğrencinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

CUMHURBAŞKANI RAMAPHOSA: "DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Katliam gibi kazanın ardından Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa taziye mesajı yayımladı.

Geleceğin teminatı olan çocukların bu şekilde hayattan kopmasının tarif edilemez bir acı olduğunu belirten Ramaphosa, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma talimatı verdi.

Somali liderinin Türkiye ziyareti siyonist basının gündemi oldu. Afrika’da söz sahibi Ankara
Somali liderinin Türkiye ziyareti siyonist basının gündemi oldu. Afrika’da söz sahibi Ankara

Gündem

Somali liderinin Türkiye ziyareti siyonist basının gündemi oldu. Afrika’da söz sahibi Ankara

İki afrika ülkesinden ABD'ye misilleme!
İki afrika ülkesinden ABD'ye misilleme!

Dünya

İki afrika ülkesinden ABD'ye misilleme!

Sömürgecilerin uykusunu kaçıran samimiyet: Afrika neden Erdoğan diyor? Macron bu filmi iyi izle!
Sömürgecilerin uykusunu kaçıran samimiyet: Afrika neden Erdoğan diyor? Macron bu filmi iyi izle!

Gündem

Sömürgecilerin uykusunu kaçıran samimiyet: Afrika neden Erdoğan diyor? Macron bu filmi iyi izle!

Safari için Afrika’ya giden Türk milyarder çatışmanın ortasında kaldı canından oldu!
Safari için Afrika’ya giden Türk milyarder çatışmanın ortasında kaldı canından oldu!

Dünya

Safari için Afrika’ya giden Türk milyarder çatışmanın ortasında kaldı canından oldu!

Güney Afrika’da sel felaketi: Üç ülkede can kaybı 100’ü aştı
Güney Afrika’da sel felaketi: Üç ülkede can kaybı 100’ü aştı

Gündem

Güney Afrika’da sel felaketi: Üç ülkede can kaybı 100’ü aştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23