Güney Afrika ülkesinden şaşkına çeviren bilimsel makale! İnsandan iki kat daha çok korkuyorlar!

En büyük aslan popülasyonlarından birine ev sahipliği yapan Güney Afrika’nın Greater Kruger Ulusal Parkı’nda çalışan araştırmacılara göre vahşi hayvanlar insan sesi duyduklarında iki kat daha fazla kaçma eğilimi gösteriyorlar ve su birikintilerini yüzde 40 daha hızlı terk ediyorlar.

Current Biology dergisinde yayımlanan makaleye göre zürafa, leopar, sırtlan, zebra, yabandomuzu ve impala gibi türlerde insan korkusu, aslan korkusunu aşmış durumda.

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