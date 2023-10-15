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Aktüel Güney Afrika ülkesinden şaşkına çeviren bilimsel makale! İnsandan iki kat daha çok korkuyorlar!
Aktüel

Güney Afrika ülkesinden şaşkına çeviren bilimsel makale! İnsandan iki kat daha çok korkuyorlar!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 19:55:00 - 2023-10-15 20:20:17
Güney Afrika ülkesinden şaşkına çeviren bilimsel makale! İnsandan iki kat daha çok korkuyorlar!

Güney Afrika’nın araştırmacılara göre vahşi hayvanlar daha fazla korkuyor! Vahşi hayvanların sizin için güçlü olmaları konusunda yeri ayrıdır elbette ama araştırmacıların açıklamaları sizi çok şaşırtacak! Bilim insanlarının o açıklaması

En büyük aslan popülasyonlarından birine ev sahipliği yapan Güney Afrika’nın Greater Kruger Ulusal Parkı’nda çalışan araştırmacılara göre vahşi hayvanlar insan sesi duyduklarında iki kat daha fazla kaçma eğilimi gösteriyorlar ve su birikintilerini yüzde 40 daha hızlı terk ediyorlar.

Current Biology dergisinde yayımlanan makaleye göre zürafa, leopar, sırtlan, zebra, yabandomuzu ve impala gibi türlerde insan korkusu, aslan korkusunu aşmış durumda.

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