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Aktüel Güney Afrika Sağlık Bakanı Mkhize, Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Güney Afrika Sağlık Bakanı Mkhize, Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:24:06 -
Güney Afrika Sağlık Bakanı Mkhize, Kovid-19'a yakalandı

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Mkhize, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi May Mkhize ve kendisinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Hafif belirtilerin ardından test yaptırmaya karar verdiklerini belirten Mkhize, ev karantinasında olduklarını ve hastalığı atlatma ümidi taşıdıklarını kaydetti.

Mkhize, halka salgında ikinci bir dalganın oluşması riski olduğunu hatırlatarak tüm önlemlere uymaları çağrısı yaptı.

Afrika kıtasındaki Kovid-19 vakalarının yarısının görüldüğü Güney Afrika'da, şimdiye kadar 5 bakan virüse yakalandı.

Ülkede 700 binden fazla kişi virüsten ötürü hasta olurken, 18 bin kişi hayatını kaybetti.

Daha önce Gana, Gine, Mozambik gibi Afrika ülkelerinde de sağlık bakanları virüse yakalanmıştı.

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