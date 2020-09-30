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Aktüel Güney Afrika milli hava yolu mali sıkıntılar nedeniyle faaliyet durdurdu
Aktüel

Güney Afrika milli hava yolu mali sıkıntılar nedeniyle faaliyet durdurdu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 02:18:31 -
Güney Afrika milli hava yolu mali sıkıntılar nedeniyle faaliyet durdurdu

ABUJA (AA) - Güney Afrika'nın bayrak taşıyıcısı Güney Afrika Hava Yolları (SAA), mali sıkıntılar nedeniyle tüm uçuşlarını askıya aldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, SAA'nın yöneticileri, yeniden yapılandırma planı için finansman bulana kadar şirketin bakım altında kalacağını bildirdi.

Yöneticiler, bu süreçte hava yollarının tüm uçuşlarının askıya alındığını kaydetti.

Ağır borç yükü altında olan ve 2011'den bu yana hiç kar etmeyen şirket, çalışanların kasım ayındaki 8 günlük grevi sonrası batma noktasına gelmişti.

Binlerce kişinin çalıştığı şirket, grev sonrası sendikalarla yüzde 5,9'luk maaş artışında anlaşmaya varmıştı.

Hükümet de hava yolunun mali sıkıntılarını çözmek konusunda destek vereceğini açıklamıştı.

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