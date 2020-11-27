Güney Afrika Kalkınma Topluluğundan üye ülkelere terörizme karşı iş birliği çağrısı

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), bölgede barışın ve güvenliğin sağlanması ile Mozambik'teki Ensar'ul Sunna örgütünün saldırılarına karşı iş birliği yapılması çağrısı yaptı.

SADC Siyaset, Savunma ve Güvenlik İşbirliği Komitesi, Güney Afrika ülkesi Botsvana'da toplandı.

Toplantıda, bölgede barışın ve güvenliğin sağlanması ile Mozambik'teki Ensar'ul Sunna örgütünün terör saldırılarına karşı iş birliği çağrısı yapıldı.

SADC Bakanlar Kurulu Komitesi Başkanı Dr. Lemogang Kwape, üye ülkeleri, bölgedeki terör faaliyetlerine karşı tetikte olmaya çağırdı.

Aynı zamanda toplantının ev sahibi Botsvana Uluslararası İlişkiler ve İş Birliği Bakanı olan Kwape, "SADC üyesi ülkelerin göz ardı edemeyeceği konu bölgemizde ortaya çıkan terörizm tehdididir." dedi.

Kwape, terörizm tehlikesine dikkati çekerek, bu tehlikenin ateş gibi hızlı bir şekilde bölgeye yayılabileceği uyarısı yaptı.

Bölgedeki sorunlara karşı erken müdahale edilerek krizin büyümesinin engellenmesi gerektiğini vurgulayan Kwape, "Eminim ki beraber çalışarak dayanışmayı sağlayabilir, bölgedeki tehditleri de erkenden önleyebiliriz." şeklinde konuştu.

SADC Sekreteri Dr. Stergomena Lawrence Tax ise Mozambik ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki terörist ve ayrılıkçı faaliyetlerle ilgili, "Eğer önlem alınmazsa, terörizm bölgemiz için kalıcı ve yıkıcı hale gelecek." dedi.

- 400 bin kişi evini terk etti

Doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado vilayetinde, üç yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna'ya karşı ordu operasyonlar yapıyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlar nedeniyle 400 bin kişinin evini terk ettiği, sadece geçen hafta teknelerle 10 bin kişinin Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında “Eş-Şebab” olarak isimlendiriliyor.

Merkezi Botsvana'nın başkenti Gaborone'de bulunan Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), 15 güney Afrikalı devlet arasında siyasi, ekonomi ve güvenlik iş birliğini sağlamak hedefiyle, 1992 yılında hükümetler arası bir örgüt olarak kuruldu







