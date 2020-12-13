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Dünya Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı arttı
Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı arttı

Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 852 bin 965'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 02:27:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 154 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 106'ya çıktı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 882 artışla 852 bin 965'e ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 819 bin 755 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 760 bin 118'i iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 374 bini geçti.

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