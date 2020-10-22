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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 55 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 55 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 07:24:08 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 55 Kovid-19 vakası tespit edildi

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 708 bin 359'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 85 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 18 bin 741 oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 55 artışla 708 bin 359'a ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 607 bin 883 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 641 bin 706'sı iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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