Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 665 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1906 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 665 bin 188'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 88 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 206'ya ulaştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1906 artışla 665 bin 188'e çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 83 bin 757 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 594 bin 229'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

