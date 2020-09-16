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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 651 bin 500'ü aştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 651 bin 500'ü aştı

Son 24 saatte 772 kişide virüs tespit edildi, 142 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-16 01:20:43 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 651 bin 500'ü aştı
ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 772 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 651 bin 521'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 142 kişi daha yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 641'e çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 651 bin 521'e ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 940 bin 217 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 583 bin 126 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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