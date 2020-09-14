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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 650 bine yaklaştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 650 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 07:59:45 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 650 bine yaklaştı
ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1579 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 649 bin 793'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 20 kişi daha hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 15 bin 447'ye çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 649 bin 793'e ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 918 bin 478 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 577 bin 906 ise iyileşti.

Kovid-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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