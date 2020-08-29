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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 620 bini aştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 620 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 01:59:01 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 620 bini aştı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 620 bin 132'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 115 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 743'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 1846 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 620 bin 132'ye yükseldi.

Bugüne kadar 3 milyon 632 bin 311 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 533 bin 935'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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