  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 603 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 603 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-08-22 01:59:33 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 603 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 603 bin 338'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 225 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 843'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 3 bin 398 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 603 bin 338'e çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 504 bin 507 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 500 bin 102'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yarın açıklanacak müjde ile ilgili Cem Küçük'ten flaş sözler
Gündem

Yarın açıklanacak müjde ile ilgili Cem Küçük'ten flaş sözler

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr canlı yayınında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanaca..
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım
Gündem

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi desteklemesi gereken emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini belirtip, haydutlar..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı