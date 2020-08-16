  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 583 bini geçti

Son 24 saatte 4 bin 513 kişide koronavirüs tespit edildi, 121 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-16 02:15:58 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 583 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 583 bin 653'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 121 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı sayısı 11 bin 677'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 513 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 583 bin 653'a çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 378 bin 29 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 466 bin 941'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Ülkede artan vakalara rağmen, Kovid-19 nedeniyle uygulanan tedbirler hafifletildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!
Gündem

Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!

Yeniden Refah Partisi, toplumu ayrıştıran ve düşmanlığa sevk eden CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın erkeklere hakaret etmesinin a..
AB toplantısında Almanya’dan Fransa’ya soğuk duş!
Avrupa

AB toplantısında Almanya’dan Fransa’ya soğuk duş!

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri tartışmak için toplandı. Toplantıda Almanya, Fransa’nın Doğu Akdeniz’dek..
İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret
Siyaset

İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘eve dön’ çağrısına İyi Parti lideri Meral Akşener’den cevap geldi. Bahçeli’nin teklifini reddeden Akşener “B..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı