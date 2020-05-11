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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:47:12 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 bin 15'e yükseldi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 341 bin 336 Kovid-19 testi yapıldı.

10 bin 15 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 4 bin 173 kişi ise iyileşti.

Afrika genelinde 63 bin 325 kişide Kovid-19 tespit edilirken, Güney Afrika Cumhuriyeti kıtada Kovid-19 virüsünün en fazla görüldüğü ülkeler arasında geliyor.

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