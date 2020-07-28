Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vakaları hızla artıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 7 bin 96 kişide koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısı 452 bin 529'a çıktı.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 298 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 7 bin 67 oldu.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 7 bin 96 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 452 bin 529'a yükseldi, iyileşenlerin sayısı 274 bin 925 olarak belirlendi.
Bugüne kadar toplam 2 milyon 802 bin 211 test yapıldı.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.