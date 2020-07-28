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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vakaları hızla artıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 7 bin 96 kişide koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısı 452 bin 529'a çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 03:54:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vakaları hızla artıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 298 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 7 bin 67 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 7 bin 96 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 452 bin 529'a yükseldi, iyileşenlerin sayısı 274 bin 925 olarak belirlendi.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 802 bin 211 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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