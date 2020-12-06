Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 810 bini aştı
Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 810 bin 449'a çıktı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 104 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 67'ye çıktı.
Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 645 artışla 810 bin 449'a ulaştı. Bugüne kadar 5 milyon 565 bin 928 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 744 bin 298'i iyileşti. Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 262 bini geçti.