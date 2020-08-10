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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs hızla yayılıyor

Koronavirüs salgınıyla boğuşan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 6 bin 607 kişide koronavirüs tespit edilirken, vaka sayısı 559 bin 858'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 02:38:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs hızla yayılıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 198 kişi öldü. Toplam ölü sayısı 10 bin 408'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 559 bin 858'e çıkarken, şimdiye kadar koronavirüs vakalarından 411 bin 147'si sağlığına kavuştu.

Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti oldu.

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