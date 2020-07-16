Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs alarm veriyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 12 bin 757 kişide koronavirüse rastlandı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatteki artışla ülkede vaka sayısı 311 bin 49'a yükseldi.
Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 278 bin 127 test yapıldı.
Son 24 saatte 107 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 453'e yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vakalarından 160 bin 693'ü iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.