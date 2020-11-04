Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 6 ayda 257 polis memuru yolsuzluk nedeniyle tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 6 ayda 257 polis memurunun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.



Ulusal Polis Komiseri General Kehla Sitole, basına yaptığı açıklamada, üst düzey görevliler de dahil birçok polis memurunun yolsuzluk ve rüşvete bulaştığını belirtti.



Sitole, "1 Nisan ile 1 Ekim tarihleri arasında polislerin karıştığı 397 yolsuzluk ve rüşvet davası görüldü. Bu davalar sonucunda 257 polis memuru suçlu bulundu." dedi.



Ülkede son aylarda yolsuzluk vakalarında çok fazla artış olduğuna dikkati çeken Sitole, gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini kaydetti.



Soruşturmaların, Bağımsız Polis Araştırma Müdürlüğü (IPID) ve Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Birimi gibi kurumlarla ortak yürütüldüğünü kaydeden Sitole, bu suçların tüm polislerin imajını olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.







