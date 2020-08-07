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Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve'deki siyasi kriz için iki özel elçi atadı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 12:39:37 -
Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve'deki siyasi kriz için iki özel elçi atadı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti, sınır komşusu Zimbabve'de son günlerde güvenlik güçleriyle muhalefet arasında yaşanan gerginliği görüşmek üzere bu ülkeye iki özel elçi gönderme kararı aldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa yaptığı yazılı açıklamada, siyasi ve ekonomik kriz içerisindeki Zimbabve'ye iki özel elçi atadığı bilgisini paylaştı.

Zimbabve'ye elçi olarak atanan kişilerin isimleri Dr. Sydney Mufamadi ve Baleka Mbete olarak açıklanırken, elçilerin en kısa sürede Zimbabve'ye gidecekleri kaydedildi.

Güney Afrikalı elçilerin, Zimbabve hükümeti ve muhalefet temsilcileriyle ülkedeki siyasi ve ekonomik krizin çözümüne yönelik görüşmesi bekleniyor.

- Muhalif gösterilere müdahale

Zimbabve'de muhalefetin, yolsuzluk ve ekonomik kriz nedeniyle geçen hafta düzenlemeyi planladığı hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri müdahale etmiş ve Zimbabveli tanınmış yazar Tsitsi Dangarembga'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ise göstericileri "dış güçlerle iş birliği yapan küçük bir grup" olarak nitelendirmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve'deki gösteriler sonrası talep edilmesi durumunda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Zimbabve'ye destek olacağını açıklamıştı.

Ülkede yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 785'e çıkarken ekonomik kriz nedeniyle doktorlar başta olmak üzere birçok sağlık örgütü grev kararı almıştı.

Zimbabve'de Sağlık Bakanı Obadiah Moyo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle geçen ay görevinden alınırken üst düzey memurlara için lüks araçlar alındığı ortaya çıkmıştı.

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