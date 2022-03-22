  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Güney Afrika açık havada maske zorunluluğunu kaldırdı
Korona Virüs

Güney Afrika açık havada maske zorunluluğunu kaldırdı

Güney Afrika Cumhuriyeti, son dönemde koronavirüs vakalarındaki azalma nedeniyle açık alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 22:37:00 -
Güney Afrika açık havada maske zorunluluğunu kaldırdı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede görülen düşük vaka sayıları nedeniyle bugünden itibaren açık havada maske takmanın artık zorunlu olmayacağını duyurdu. Ramaphosa, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun devam edeceğini söyledi.

Buna göre kapalı alanlarda maksimum kişi kapasitesi 1000 kişiyle sınırlandırılırken, açık havada bu sınır 2 bin kişi olarak belirlendi.

Ülkeye girişlerde PCR testi ve aşı sertifikası gösterme zorunluluğu devam ediyor

Ramaphosa ayrıca, Güney Afrika'yı ziyaret eden kişilerden aşı ve PCR testi istenmeye devam edileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte sadece 566 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay