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Dünya Güneş'te son 3 yılın en güçlü patlaması meydana geldi
Dünya

Güneş'te son 3 yılın en güçlü patlaması meydana geldi

Güneş'te son 3 yılın en güçlü patlamasının meydana geldiği açıklandı. Patlamanın büyüklüğü, Richter ölçeğine göre M4.4 olarak ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:14:00 -
Güneş'te son 3 yılın en güçlü patlaması meydana geldi

Güneş'te son üç yılın en güçlü patlaması meydana geldi. Richter ölçeğine göre büyüklüğü M4.4 olarak ölçülen patlamanın saçtığı morötesi ve X-ışınının, dünya atmosferinin üst bölgesini iyonlaştırdığı açıklandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Dr.Tony Phillips, "Amatör telsiz operatörleri ve denizciler, 20 MHz'in altındaki frekanslarda tuhaf yayılma efektleri fark etmiş olabilir. 10 MHz'in altındaki bazı yayınlarsa hepten söndü" ifadelerini kullandı.

Dr. Phillips, bu patlamanın X sınıfı olay olabileceğini söyledi.

Güneş, geçtiğimiz Eylül ayında büyük patlamaları beraberinde getiren yeni bir döneme girmişti. Bir önceki en büyük Güneş patlaması, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşmiş ve bu patlamanın büyüklüğü M sınıfı olarak ölçülmüştü. Bu patlama küçük bir radyo kesintisine neden olurken, yaklaşık üç saat sonra da daha küçük bir C sınıfı patlama meydana gelmişti.

Güneş faaliyetlerinin, 11 yıllık döngüsünün yarısına, sonraki maksimumuna ulaşacağı ve 2025 Temmuz'a kadar artmaya devam edeceği düşünülüyor.

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