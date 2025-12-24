  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel "Güneşlik" kurnazlığı bile kurtaramadı: Kırıkkale polisi firarileri kıskıvrak yakaladı!
Yerel

"Güneşlik" kurnazlığı bile kurtaramadı: Kırıkkale polisi firarileri kıskıvrak yakaladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Güneşlik" kurnazlığı bile kurtaramadı: Kırıkkale polisi firarileri kıskıvrak yakaladı!

Kırıkkale’de polisin düzenlediği operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari yakalanırken, PTS kameralarından yüzünü gizlemek için araç içi güneşliği kullanan bir hükümlünün "yaratıcı" kaçış planı Kayseri'de son buldu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, "hırsızlık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G., "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G., "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. ile "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalandı.

Kameralardan yüzünü gizlemek için araç güneşliğini kullandı

Ayrıca, "kasten öldürme" ve "karşılıksız yararlanma" suçlarından toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla yaklaşık bir yıldır aranan N.Z.'nin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şahsın kardeşi adına kayıtlı araçla Kayseri'de hareket halinde olduğu belirlendi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında, şahsın yüzünü gizlemek amacıyla aracın güneşliğini indirdiğinin tespit edilmesi üzerine elde edilen bilgiler Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıldı. Düzenlenen ortak operasyonla N.Z., belirlenen güzergah üzerinde yakayı ele verdi.

 

Operasyonların devamında, "dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., Karşıyaka Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanırken, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. ile "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. de yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Afyonkarahisar’da denetimlerde 30 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar’da denetimlerde 30 şüpheli yakalandı

Yerel

Afyonkarahisar’da denetimlerde 30 şüpheli yakalandı

Çankırı’da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 176 kişi yakalandı
Çankırı’da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 176 kişi yakalandı

Aktüel

Çankırı’da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 176 kişi yakalandı

30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yerel

30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23